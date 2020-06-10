В ГНС обсудили с табачными компаниями, как бороться с нелегальным рынком

В Государственной налоговой службе (ГНС) в ближайшее время планируют ряд мероприятий, направленных на детенизацию рынка подакцизных товаров. С этой целью налоговая налаживает диалог с представителями компаний табачной отрасли, ведь борьба с нелегальным рынком невозможна без участия добросовестных налогоплательщиков.

Об этом заявил глава налоговой службы Алексей Любченко во время встречи с представителями компаний табачной отрасли, которая состоялась в пятницу, 5 июня, по инициативе ГНС, передает РБК-Украина.

"Мы объявили борьбу с нелегальной продукцией на рынке подакцизных товаров. Проанализировали работу отрасли, обозначили проблемные моменты, обнаружили схемы и сейчас начинаем их разрушать. Это будут непопулярные меры, но мы их проведем, конечно, учитывая карантинные предосторожности", - заявил Любченко.

На встрече также присутствовали глава Офиса крупных налогоплательщиков Николай Чмерук и первый заместитель начальника Офиса Лариса Бондарь, которые подчеркнули, что платежи табачных компаний в госбюджет достигают более 10% среди всех поступлений, и благодаря налаженной работе в этом месяце тоже ожидается выполнение плана.

"За прошлый месяц все плановые показатели были выполнены, за этот месяц – тоже видим, что выполнение плана будет положительным. Поэтому проблем с доведенными показателями у нас нет, рынок в целом работает эффективно. Кроме того, мы договорились на уровне технических специалистов создать рабочие группы, чтобы более детально проработать проблемные вопросы. Все компании положительно откликнулись на это предложение, поэтому диалог прошел успешно", - заявил Чмерук.

По его словам, борьба с нелегальным рынком невозможна без участия бизнеса, который ведет свою деятельность прозрачно, ведь именно честные налогоплательщики несут убытки из-за махинаций и использования различных схем теневым рынком. В свою очередь, табачные компании выразили готовность сотрудничать с налоговиками в этом направлении.

"Вклад в бюджет от табачной индустрии составляет приблизительно 55 млрд грн уплаченных налогов. Если мы берем только часть акцизного налога, который обеспечили члены ассоциации "Укртютюн" - это 36% акцизов от всех подакцизных товаров. Поэтому нам неоднократно выразили благодарность за добросовестность и тщательную уплату налогов. Мы, в свою очередь, сказали, что надеемся, что государственная политика в налоговом планировании и повышение ставок на сигареты и табак для нагревания будет более прозрачной и понятной для нас", - отметила директор по корпоративным связям "Филип Моррис Украина "Наталья Бондаренко.

Она также подчеркнула, что от имени ассоциации "Укртютюн" было высказано свои опасения относительно возможного повышения ставок, которое может привести к увеличению рынка нелегальной продукции, ведь чем выше цены на рынке и более необдуманное повышение акциз на сигареты и табак для нагрева - тем более благоприятные условия для контрабандистов.

"Цены в Украине на эту продукцию становятся выше, чем в соседних странах, таких как Молдова, Беларусь, Россия. Собственно, об этом и поговорили, готовы сотрудничать и обмениваться информацией, если это будет необходимо ГНС", - добавила Наталья Бондаренко.

В свою очередь, другие представители табачной отрасли тоже выразили готовность к сотрудничеству, поскольку заинтересованы в прозрачности рынка.

"Это была первая встреча с новыми руководителями налоговой и Офиса крупных плательщиков налогов. Впечатления очень положительные. Мы видим, что диалог между государственными институтами и компаниями будет продолжаться. Нам было приятно слышать, что нас ценят как крупных налогоплательщиков. Мы со своей стороны делаем все, чтобы все положенные налоги собирались вовремя. Обсудили также некоторые проблемные вопросы, в частности налоги на розничный акциз, который собирается не в полном объеме. Договорились, что дадим свое видение, как этот процесс сделать более эффективным. Наши компании работают во всем мире, поэтому у нас очень много опыта, и мы готовы им делиться с государственными структурами", - заявил директор отдела по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI Украина Гинтаутас Диргела.

Положительно оценили встречу производителей табачных изделий с новым руководством ГНС и в "Империал Тобакко" в Украине. В компании подчеркивают, что готовы сотрудничать с государством в направлении противодействия нелегальной торговли табачными изделиями, но соответствующие шаги должны быть и со стороны государственных органов.

"Мы положительно оцениваем встречу производителей табачных изделий с новым руководством ГНС, которая состоялась 5 июня. Нам как компании, которая работает под давлением огромного количества противоречивых и порой откровенно разрушительных для отрасли регуляторных инициатив, чрезвычайно важно было убедиться, что новое руководство ГНС понимает и ценит наш вклад в наполнение госбюджета и, главное, нашу честность, прозрачность и ответственность, которые являются бесспорными для нас в ведении бизнеса. Нас обнадеживает готовность налоговой службы сотрудничать с нами в направлении противодействия нелегальной торговли табачными изделиями и обеспечения стабильности налоговых поступлений. Поэтому мы благодарны за открытость и конструктивный диалог с руководством ГНС", - заявила директор по корпоративным и юридическим вопросам компании Юлия Завалишина.

Напомним, в Украине крупнейшими производителями сигарет являются четыре международные компании: Philip Morris, JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco. Они поставляют сигареты около 60 тыс. торговых точек и на раскладки 30 крупных торговых сетей.

Ранее сообщалось, что за нелегальную торговлю сигаретами бюджет недополучил в 2019 году почти 5 млрд грн. Более трети нелегальных 3,5 млрд шт. сигарет в прошлом году украинцы приобрели у уличных торговцев.