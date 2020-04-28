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Через нелегальну торгівлю цигарками бюджет недоотримав у 2019 році майже 5 млрд грн 

Новини » Економіка     28.04.2020 - 09:45
Через нелегальну торгівлю цигарками бюджет недоотримав у 2019 році майже 5 млрд грн 
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більше третини нелегальних сигарет українці придбали у вуличних торгівців

Більше третини нелегальних 3,5 млрд шт. сигарет українці торік придбали у вуличних торгівців, через що бюджет не отримав 4,68 млрд грн. Про це повідомляє "Економічна правда", передає РБК-Україна.

"Виявлені нами контрабандні та підроблені сигарети в переважній більшості реалізуються через вуличних торговців, кіоски та відкриті ринки. Рідше їх можна зустріти в супермаркетах та спеціалізованих магазинах", - зазначила керівник проекту Kantar "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні" Ольга Чернюшок.

Нагадаємо, в Україні найбільшими виробниками цигарок є чотири міжнародні компанії: Philip Morris, JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco. Вони постачають цигарки близько 60 тис. торгових точок і на розкладки 30 великих торгових мереж.

Спроба перерозподілу торговельної маржі на зарегульованому державою ринку спричинила обурення найбільших гравців і ризик недоотримання доходів до державної скарбниці.

Зокрема, мова йде про законопроект №1049 зі скандальними "тютюновими поправками", який Верховна Рада ухвалила в жовтні 2019 року.

За оцінками Мінфіну, наслідком стало часткове закриття фабрик та скорочення замовлень акцизних марок, через що держава недоотримала 3 млрд грн акцизного податку.

19 лютого Зеленський ветував законопроект №1049.

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