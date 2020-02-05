Гнатенко: щоб привозити медалі з Олімпіад - потрібно підтримувати юних спортсменів

У ОПЗЖ закликали підтримувати юних спортсменів

Для того, що українська олімпійська збірна привозила медалі зі змагань, влада повинна підтримувати юних спортсменів. Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Валерій Гнатенко під час відкриття чемпіонату Донецької області з тхеквондо, передає РБК-Україна.

"Давайте допоможемо нашим спортсменам у досягненні їх мети - стати чемпіонами області, а в подальшому, можливо, і Олімпійських ігор, оскільки цей вид спорту вже став олімпійським", - сказав Гнатенко.

Гнатенко переконаний, що політики всіх рівнів повинні підтримувати юних спортсменів, які в майбутньому принесуть популярність Україні.

"Сподіваюся, цей чемпіонат стане ще однією сходинкою на шляху до встановлення нових рекордів, що ви станете тими новими професійними людьми, які так потрібні нашій країні", - резюмував політик.

Як повідомляло РБК-Україна, 18-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих встановила новий світовий рекорд U20 у приміщенні на турнірі в Карлсруе.