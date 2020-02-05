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Гнатенко: чтобы привозить медали с Олимпиад - нужно поддерживать юных спортсменов

Новости » Спорт     05.02.2020 - 11:57
Гнатенко: чтобы привозить медали с Олимпиад - нужно поддерживать юных спортсменов

В ОПЗЖ призвали поддерживать юных спортсменов

Для того, что украинская олимпийская сборная привозила медали с соревнований, власть должна поддерживать юных спортсменов. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерий Гнатенко во время открытия чемпионата Донецкой области по тхэквондо, передает РБК-Украина.

"Давайте поможем нашим спортсменам в достижении их цели - стать чемпионами области, а в дальнейшем, возможно, и Олимпийских игр, поскольку этот вид спорта уже стал олимпийским", - сказал Гнатенко.

Гнатенко убежден, что политики всех уровней должны поддерживать юных спортсменов, которые в будущем принесут популярность Украине.

"Надеюсь, этот чемпионат станет еще одной ступенькой на вашем пути к установлению новых рекордов, что вы станете теми новыми профессиональными людьми, которые так нужны нашей стране", - резюмировал политик.

Как писало РБК-Украина, 18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U20 в помещении на турнире в Карлсруэ.

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