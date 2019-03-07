Гнап написав до ЦВК заяву про зняття з виборів

7 березня - останній день, коли кандидати можуть знятися з виборів

Кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап сегодня, 7 марта, подал заявление в Центральную избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, 7 марта - последний день, когда кандидаты в президенты могут сняться с выборов президента Украины. ЦИК может принять решение о снятии кандидатов до конца 8 марта.

О намерении сняться с избирательной гонки заявили Сергей Кривонос, Дмитрий Гнап и Андрей Садовый. По состоянию на 15:00 7 марта ЦИК удовлетворила заявления лишь Кривоноса и Садового.

РБК-Украина писало, что кандидат в президенты Украины, народный депутат Евгений Мураев заявил об отказе баллотироваться на пост главы государства. Он снимает свою кандидатуру в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Напомним, сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменил регистрацию кандидата на пост президента Украины Сергея Кривоноса, а 5 марта ЦИК во время заседания отменила регистрацию кандидата на пост президента Украины Андрея Садового.