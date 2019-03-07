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Гнап написав до ЦВК заяву про зняття з виборів

Новини » Вибори 2019    07.03.2019 - 16:22
Гнап написав до ЦВК заяву про зняття з виборів
Фото: Дмитро Гнап (УНІАН)

7 березня - останній день, коли кандидати можуть знятися з виборів

Кандидат у президенти України Дмитро Гнап сьогодні, 7 березня, подав заяву до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода"

Як зазначається, 7 березня - останній день, коли кандидати в президенти можуть знятися з виборів президента України. ЦВК може прийняти рішення про зняття кандидатів до кінця 8 березня. 

Про намір знятися з виборчих перегонів заявили Сергій Кривонос, Дмитро Гнап і Андрій Садовий. Станом на 15:00 7 березня ЦВК задовольнила заяви лише Кривоноса і Садового.

РБК-Україна писало, що кандидат в президенти України, народний депутат Євген Мураєв заявив про відмову балотуватися на пост глави держави. Він знімає свою кандидатуру на користь заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

Нагадаємо, сьогодні Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію кандидата на пост президента України Сергія Кривоноса, а 5 березня ЦВК під час засідання скасувала реєстрацію кандидата на пост президента України Андрія Садового.

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Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыДмитро Гнап
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