Гмирін: поточна реформа податкової - це чергова зміна вивісок

Фото: засідання податкового конгресу (з відкритих джерел)

Експерт заявив, що обсяг контрабанди у рік становить не менше 10 млрд доларів

В Україні кожен новий уряд робить свою "реформу", метою якої є розставити своїх людей на фінансові потоки і без системного плану податкової реформи кращого чекати не доводиться. Про це заявив доцент кафедри кримінального права та кримінології в університеті Державної фіскальної служби України Андрій Гмирін на Першому податковому конгресі в Університеті ДФС України, повідомляє РБК-Україна.

Експерт з оподаткування зазначив, що неодноразово разом з колегами, брав участь в обговоренні законопроектів на робочих групах парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, проте народні депутати не завжди прислухаються до експертного співтовариства і бізнесу.

"Загалом, якщо порахувати кількість реформ податкової в Україні, за останні десять років, то можна збитися з рахунку. Кожен новий уряд робив свою "реформу", яка, як правило, переслідувала насправді єдину мету: в процесі реорганізації набагато простіше розставити своїх людей на фінансові потоки. Що ж стосується побудови, структури, функцій, і найголовніше, принципів і підходів до роботи, то чинна ДФС - ДПС мало чим відрізняється від створеної в далекому 1996 році ДПА. Вже очевидно можна стверджувати, що поточна реформа податкової - це чергова зміна вивісок. Без системного плану податкової реформи, якої у нас сьогодні, на жаль, немає, кращого чекати не доводиться", - підкреслив Гмирін.

На рахунок митниці експерт зазначив, що обсяг контрабанди у рік становить не менше 10 млрд доларів.

"Підраховуючи обсяги контрабанди різні експерти виходять на різні цифри. Але всі вони сходяться на тому, що в рік це не менше 10 млрд доларів. Зазначу, що за офіційними даними доходи бюджету від митних зборів в 2018 році склали 27 млрд грн - 3% доходів держбюджету. Із загальних 295,4 млрд ПДВ, які надійшли в 2018 році - 79% сформовано за рахунок митного ПДВ. В цілому за 2018 і разом з митними платежами та імпортним акцизом, митниця забезпечила 40,2% всіх доходів бюджету. Тепер уявімо на секунду, що з 250-300 млрд грн контрабандного товаропотоку були б сплачені всі платежі в держбюджет. Це ще близько 100 млрд", - зазначив Гмирін.

За словами Гмиріна справжнього успіху можна досягти тільки прийнявши на державному рівні чіткий і зрозумілий план реформи податкової системи.

Нагадаємо, 12 грудня в Університеті ДФС України відбувся Перший податковий конгрес "Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки", де вчені, експертне співтовариство, представники влади і бізнесу висловили пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства України.

У вересні 2019 Гмирін представив системний план податкової реформи України, розробляючи який науковці та експерти галузі перейняли успішний досвід розвинених країн та імплементували його в українські реалії.