Гмырин: текущая реформа налоговой - это очередная смена вывесок

Фото: заседание налогового конгресса (из открытых источников)

Эксперт заявил, что объем контрабанды в год составляет не менее 10 млрд долларов

В Украине каждое новое правительство делает свою "реформу", целью которой является расставить своих людей на финансовых потоках и без системного плана налоговой реформы лучшего ждать не приходится. Об этом заявил доцент кафедры уголовного права и криминологии в университете Государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин на Первом налоговом конгрессе в Университете ГФС Украины, сообщает РБК-Украина.

Эксперт по налогообложению отметил, что неоднократно вместе с коллегами, участвовал в обсуждении законопроектов на рабочих группах парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, однако народные депутаты не всегда прислушиваются к экспертному сообществу и бизнесу.

"В целом, если посчитать количество реформ налоговой в Украине, за последние десять лет, то можно сбиться со счета. Каждое новое правительство делало свою "реформу", которая, как правило, преследовала на самом деле единую цель: в процессе реорганизации гораздо проще расставить своих людей на финансовых потоках. Что же касается построения, структуры, функций, и самое главное, принципов и подходов к работе, то действующая ГФС - ГНС мало чем отличается от созданной в далеком 1996 году ГНА. Уже очевидно можно утверждать, что текущая реформа налоговой - это очередная смена вывесок. Без системного плана налоговой реформы, которой у нас сегодня, к сожалению, нет, лучшего ждать не приходится", - подчеркнул Гмырин.

На счет таможни эксперт отметил, что объем контрабанды в год составляет не менее 10 млрд долларов.

"Подсчитывая объемы контрабанды различные эксперты выходят на разные цифры. Но все они сходятся на том, что в год это не менее 10 млрд долларов. Отмечу, что по официальным данным доходы бюджета от таможенных пошлин в 2018 году составили 27 млрд грн - 3% доходов госбюджета. Из общих 295,4 млрд НДС, которые поступили в 2018 году - 79% сформировано за счет таможенного НДС. В целом за 2018 и вместе с таможенными платежами и импортным акцизом, таможня обеспечила 40,2% всех доходов бюджета. Теперь представим на секунду, что из 250-300 млрд грн контрабандного товаропотока были бы уплачены все платежи в госбюджет. Это еще около 100 млрд", - отметил Гмырин.

По словам Гмырина настоящего успеха можно достичь только приняв на государственном уровне четкий и понятный план реформы налоговой системы.

Напомним, 12 декабря в Университете ДФС Украины состоялся Первый налоговый конгресс "Управление публичными финансами и проблемы обеспечения национальной экономической безопасности", где ученые, экспертное сообщество, представители власти и бизнеса высказали предложения по совершенствованию налогового законодательства Украины.

В сентябре 2019 Гмырин представил системный план налоговой реформы Украины, разрабатывая который ученые и эксперты отрасли переняли успешный опыт развитых стран и имплементировали его в украинские реалии.