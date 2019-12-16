ДМС: від нових громадян України не вимагатимуть відмови від старого громадянства

Фото: Максим Соколюк (УНІАН)

Після прийняття закону про подвійне громадянство другий паспорт стане легальним

Україна готується узаконити подвійне громадянство, і нові громадяни зможуть зберегти свій старий паспорт. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.

За його словами, конституційна норма про єдине громадянство збережеться, і Україна буде ставитися до таких людей виключно як до українських громадян.

"Незважаючи на те, мають вони також паспорт іншої держави. А зміна буде в тому, що ми не будемо вимагати виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта", - зазначив Соколюк.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не знав про наявність подвійного громадянства у Айвараса Абромавічуса до призначення його головою "Укрборонпрому". При цьому президент виступає за заборону людям з подвійним громадянством займати високі державні посади.

Раніше також стало відомо, що в Україні можуть ввести кримінальну відповідальність для вирішення можливої проблеми скупки землі українцями з подвійним громадянством.