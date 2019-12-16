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ГМС: от новых граждан Украины не будут требовать отказа от старого гражданства

Новости » Политика     16.12.2019 - 15:43
ГМС: от новых граждан Украины не будут требовать отказа от старого гражданства
Фото: Максим Соколюк (УНИАН)

После принятия закона о двойном гражданстве второй паспорт станет легальным

Украина готовится узаконить двойное гражданство, и новые граждане смогут сохранить свой старый паспорт. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

По его словам, конституционная норма о едином гражданстве сохранится, и Украина будет относиться к таким людям исключительно как к украинским гражданам.

"Несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", - отметил Соколюк.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о наличии двойного гражданства у Айвараса Абромавичуса до назначения его главой "Укрборонпрома". При этом президент выступает за запрет людям с двойным гражданством занимать высокие государственные посты.

Ранее также стало известно, что в Украине могут ввести уголовную ответственность для решения возможной проблемы скупки земли украинцами с двойным гражданством.

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