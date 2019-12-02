ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський заявив, що не знав про подвійне громадянство у Абромавічуса

Новини » Політика     02.12.2019 - 13:57
Зеленський заявив, що не знав про подвійне громадянство у Абромавічуса
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський допускає, що попросить Абромавічуса залишити тільки один паспорт

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знав про наявність подвійного громадянства у Айвараса Абромавічуса до призначення його главою "Укрборонпрому". Про це він заявив минулого тижня в ході візиту до Литви, передає lrytas.lt.

За його словами, він не знав, що Абромавічус зберіг литовське громадянство.

"Чесно кажучи, я не знав, що він мав литовське громадянство до мого призначення. Я дійсно не знав. Це правда, що він може займати цю посаду (голови "Укроборонпрому", - ред.), тому що він не є державним службовцем", - зазначив Зеленський.

При цьому він додав, що даний факт "не виправдовує ситуацію" з наявністю подвійного громадянства.

"Я можу звернутися до Абромавічуса публічно і закликати його відмовитися від одного з громадянств. Коли ми обирали новий уряд, ми в першу чергу цінували професіоналізм, а не порушення закону", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в кінці серпня Абромавічус був призначений гендиректором "Укроборонпрому". Це його другий захід на високі посади в Україні після того, як він у квітні 2016 року залишив пост міністра економіки разом з урядом Арсенія Яценюка.

Відзначимо, у вересні 2015 року стало відомо, що Литва не буде позбавляти Абромавічуса литовського громадянства у зв'язку з отриманням українського.

У Путіна відповіли на ідею Зеленського про переговори щодо Криму
Новини України Володимир ЗеленськийАйварас Абромавічусгражданство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся