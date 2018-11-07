Міграційна служба запустила сервіс онлайн-реєстрації біометричних паспортів

Ілюстративне фото (twitter.com/Kabmin_UA)

Однак, необхідно буде прибути до Міграційної служби, щоб зробити фото та відсканувати відбитки пальців

Українці зможуть подати заяву на оформлення біометричного паспотра в режимі онлайн. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив глава Державної міграційної служби України Максим Соколюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Соколюк пояснив процедуру подачі документів.

"Хочу представити ще один електронний сервіс. Це сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів", - сказав він, наголосивши, що мова не йде про повне оформленні документів через Інтернет, оскільки людині необхідно буде прибути до Міграційної служби особисто для фотографування та сканування відбитків пальців.

Соколюк також запевнив, що інформація із заповненої анкети не зберігатиметься на серверах Міграційної служби, а залишаться у вигляді роздруківки чи QR-коду у громадянина.

Нагадаємо, паспорт громадянина України піднявся на 24 місце в рейтингу паспортів Global Passport Power Rank 2018.

Додамо, що від початку дії безвізового режиму між Україною та Європейським союзом, перевагами безвізових подорожей вже скористались 1 мільйон 290 тисяч українців.