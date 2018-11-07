ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Міграційна служба запустила сервіс онлайн-реєстрації біометричних паспортів

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 14:11
Ілюстративне фото (twitter.com/Kabmin_UA)
Ілюстративне фото (twitter.com/Kabmin_UA)

Однак, необхідно буде прибути до Міграційної служби, щоб зробити фото та відсканувати відбитки пальців

Українці зможуть подати заяву на оформлення біометричного паспотра в режимі онлайн. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив глава Державної міграційної служби України Максим Соколюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Соколюк пояснив процедуру подачі документів.

"Хочу представити ще один електронний сервіс. Це сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів", - сказав він, наголосивши, що мова не йде про повне оформленні документів через Інтернет, оскільки людині необхідно буде прибути до Міграційної служби особисто для фотографування та сканування відбитків пальців.

Соколюк також запевнив, що інформація із заповненої анкети не зберігатиметься на серверах Міграційної служби, а залишаться у вигляді роздруківки чи QR-коду у громадянина.

Нагадаємо, паспорт громадянина України піднявся на 24 місце в рейтингу паспортів Global Passport Power Rank 2018.

Додамо, що від початку дії безвізового режиму між Україною та Європейським союзом, перевагами безвізових подорожей вже скористались 1 мільйон 290 тисяч українців.

 

 

В Україні використовують 1,5 мільйона недійсних паспортів
Новини України ГМСбиометрические паспортаонлайн-сервис
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся