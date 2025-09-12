Gmail запускает новую вкладку для любителей онлайн-шопинга: что изменилось

Что известно

При этом сервис продолжит отображать посылки, которые должны прибыть в течение ближайших 24 часов, вверху основной почты. Новая вкладка призвана объединить всю информацию о заказах в одном месте.

Функция дополняет возможность отслеживания посылок, появившуюся в Gmail еще в 2022 году, когда пользователи получили инструмент для контроля доставок напрямую из почтового ящика без необходимости заходить на сайт перевозчика.

В компании отмечают, что новая опция будет особенно полезна в праздничные дни.

Обновление начинает распространяться уже сегодня. Оно доступно в мобильных приложениях и веб-версии Gmail по всему миру для владельцев персональных Google-аккаунтов.

Gmail запускает вкладку для онлайн-шопинга (фото: Google)

Новые возможности "Промоакций"

Помимо этого, Google сообщила о доработке вкладки "Промоакции". Теперь пользователи смогут сортировать письма по "наиболее релевантным", чтобы быстрее находить выгодные предложения от интересующих брендов. Gmail также будет напоминать о грядущих скидках и актуальных акциях. Эта функция станет доступна в ближайшие недели.

Нововведения дополняют недавнее обновление Gmail, которое позволило пользователям управлять подписками: просматривать все подобные письма в одном месте и легко отписываться от ненужных рассылок.