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Голова Ради НБУ запропонував ввести максимальні торгівельні надбавки на продукти

Новини » Фінанси    12.11.2018 - 12:51
Голова Ради НБУ запропонував ввести максимальні торгівельні надбавки на продукти

Данилишин хоче повернути ручне регулювання цін на продукти

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин пропонує переглянути політику щодо впливу контролюючих органів на ціни продукти харчування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Данилишина у Facebook.

Зокрема, Данилишин пропонує забезпечити державний контроль за ціноутворенням на споживчому ринку України (відновлення роботи Державної цінової адміністрації).

Також він вважає за доцільне запровадження максимальних торговельних націнок: максимальна націнка на продукти не повинна перевищувати 15% від ціни виробника, на звичайні товари не має бути вищою за 30% від ціни виробник, на імпортні товари - не більше 30% від митної ціни.

Також голова Ради НБУ пропонує впровадження пониженої ставки ПДВ на продукти харчування.

На його думку, "вплив НБУ на рівень інфляції істотний, але він не має визначального значення".

"Грошові відносини не відірвані від інших сфер економічного життя. Дії, що проводяться в межах можливостей Нацбанку, без інших комплексних заходів не дадуть належного ефекту. Підвищення ставки рефінансування - а це головний інструмент Нацбанку в боротьбі з інфляцією - в умовах монополістичної структури ринку не забезпечить зниження інфляції до установлених річних цілей, тому що виробники-монополісти підтримують невідповідність сукупного попиту і пропозиції з метою забезпечення контролю над ціноутворенням", - додав він.

Голова Ради НБУ запропонував ввести максимальні торгівельні надбавки на продукти

Нагадаємо, що споживчі ціни в Україні у жовтні 2018 року порівняно з вереснем зросли на 1,7%. З початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 7,4%. У річному вимірі (до жовтня 2017 року) інфляція прискорилася до 9,5%.

Відзначимо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У НБУ зазначили, що у вересні 2018 року споживча інфляція становила 8,9% у річному вимірі. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).

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