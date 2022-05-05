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У Сумській області сили ППО збили крилату ракету окупантів

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Суми, Четвер 05 травня 2022 13:52
У Сумській області сили ППО збили крилату ракету окупантів Фото: у Сумській області 5 травня збили ворожу крилату ракету (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 5 травня, в Сумській області збили крилату ракету окупантів. Сили протиповітряної оборони вразили снаряд у небі Роменського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького.

"Сьогодні наші хлопці збили російську ворожу крилату ракету над Роменським районом", - повідомив Живицький.

Інших подробиць глава ОВА не навів. На прикріпленій до його посту в Telegram-каналі фотографії видно, що ворожу ракету вразили над місцевістю, де немає населених пунктів.

У Сумській області сили ППО збили крилату ракету окупантів

Фото: у Сумській області 5 травня збили ворожу крилату ракету (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, протягом попереднього дня окупанти кілька разів обстрілювали територію Сумської області з мінометів і гранатометів.

Зазначимо, раніше повідомлялося про знаходження на кордоні України в районі Сумської області танкової дивізії російської армії. Зазначалося, що в цьому регіоні окупанти можуть відновити обстріли української території.

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