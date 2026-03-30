Тупик? Зеленский рассказал, что на самом деле происходит в переговорах с РФ

13:05 30.03.2026 Пн
2 мин
На каком этапе переговоры сейчас?
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)

Трехсторонняя встреча между Украиной, США и Россией до сих пор не состоялась - стороны не могут согласовать ни место, ни время. Зеленский объяснил, почему переговоры приостановились.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам.

Зеленский напомнил хронологию переговорного процесса. США предложили провести встречу на своей территории - Украина согласилась. Россия отказалась и предложила Турцию или Швейцарию. Тогда уже американская делегация сообщила, что пока не выезжает из страны.

"Мы готовы поддержать и в США, мы готовы поддержать встречу и в Швейцарии, и в Турции, и где партнеры будут готовы. Сейчас мяч на стороне из Соединенных Штатов Америки и России", - заявил президент.

Зеленский добавил, что Украина готова к встрече в любом формате и любом месте, кроме России и Беларуси.

Почему встреча откладывается

По словам Зеленского, одна из причин - внимание Вашингтона сосредоточено на другом.

"Она откладывается безусловно из-за того, что фокус Соединенных Штатов Америки сегодня на Иране", - пояснил он.

При этом президент поблагодарил Европу и ряд американских представителей, которые продолжают поднимать тему войны.

"Пусть Россия сдается, мы не будем"

"Я не считаю, что у нас есть тупик. Тупик, после которого нам сделать всем сдаться, расслабиться? Пусть Россия сдается, мы не будем", - заявил глава государства.

По его словам, Украина должна продолжать дипломатический трек и параллельно укреплять позиции на поле боя - потому что именно от этого зависит вес на переговорах.

Зеленский также оценил состояние Вооруженных сил.

"Сегодня мы гораздо сильнее, честно, чем последние полгода", - сказал он и поблагодарил военных.

Президент выразил надежду, что трехсторонняя встреча состоится "в ближайшие недели".

Напомним, Россия готова подписать проект меморандума о мире, если Украина согласится вывести войска со всей территории Донецкой области.

В случае согласия планируется встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина для отвода армий.

Между тем для Украины, кроме территориальных вопросов, важны гарантии безопасности. Стало известно, что американская сторона не даст их до завершения войны. Это связано с выходом украинских сил из Донбасса, считает Зеленский.

