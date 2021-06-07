У Пакистані понад 30 людей загинули і 60 постраждали при зіткненні двох поїздів
В Пакистан понад 30 людей загинули та 60 постраждали при зіткненні двох поїздів на півдні країни. На місце прибули поліція і рятувальники.
Про це повідомляє телеканал Geo TV.
За його даними, два експреси зіткнулися між залізничними станціями в районі міста Готки в провінції Сінд. Як повідомив представник залізниць, один поїзд врізався в другий поїзд, що зійшов з рейок.
Усман Абдулла, представник місцевої влади, підтвердив зіткнення двох поїздів і додав, що ще кілька людей знаходяться під уламками.
В результаті зіткнення перекинулися близько 14 вагонів, при цьому від шести до восьми вагонів "повністю знищені".
На місце прибули поліція і рятувальники. Після зіткнення в цьому районі було призупинено рух поїздів.
Зазначимо, раніше у Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті інциденту загинули понад 30 осіб.
До цього в Польщі унаслідок зіткнення локомотива з поїздом постраждали п'ятеро людей, серед яких пасажири.