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У Пакистані понад 30 людей загинули і 60 постраждали при зіткненні двох поїздів

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Сінд, Понеділок 07 червня 2021 07:25
У Пакистані понад 30 людей загинули і 60 постраждали при зіткненні двох поїздів Фото: Два потяги зіткнулися на півдні Пакистану (geo.tv)
Автор: Артур Родивилов

В Пакистан понад 30 людей загинули та 60 постраждали при зіткненні двох поїздів на півдні країни. На місце прибули поліція і рятувальники.

Про це повідомляє телеканал Geo TV.

За його даними, два експреси зіткнулися між залізничними станціями в районі міста Готки в провінції Сінд. Як повідомив представник залізниць, один поїзд врізався в другий поїзд, що зійшов з рейок.

Усман Абдулла, представник місцевої влади, підтвердив зіткнення двох поїздів і додав, що ще кілька людей знаходяться під уламками.

В результаті зіткнення перекинулися близько 14 вагонів, при цьому від шести до восьми вагонів "повністю знищені".

На місце прибули поліція і рятувальники. Після зіткнення в цьому районі було призупинено рух поїздів.

Зазначимо, раніше у Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті інциденту загинули понад 30 осіб.

До цього в Польщі унаслідок зіткнення локомотива з поїздом постраждали п'ятеро людей, серед яких пасажири.

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