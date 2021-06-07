ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кількість жертв аварії поїздів у Пакистані досягла 40

Новость на русском →
Понеділок 07 червня 2021 17:43
Кількість жертв аварії поїздів у Пакистані досягла 40 Фото: два потяги зіткнулися на півдні Пакистану (geo.tv)
Автор: РБК-Україна

Число жертв аварії поїздів на півдні Пакистану досягло 40 осіб. Ще понад 100 отримали поранення.

Про це повідомляє AP.

Як заявляє місцева влада, один експрес зійшов з рейок і в нього врізався інший. Повідомляється, що протягом дня рятувальники і жителі селища біля місця аварії діставали тіла з зім'ятих вагонів.

За попередніми даними, машиніст другого поїзда встиг загальмувати його, але не зміг запобігти зіткненню. За словами представників влади, в обох поїздах перебувало близько 1 100 пасажирів.

Голова місцевої залізниці Хабібур Рехман Гілані заявив, що ділянка залізничних колій, на якій сталася аварія, стара і потребує заміни.

Нагадаємо, раніше семеро людей загинули в результаті падіння пасажирського мікроавтобуса в прірву на північному заході Пакистану. За даними рятувальників, фургон рухався із занадто високою швидкістю і не встиг загальмувати перед різким поворотом.

До цього на південному заході Пакистану стався теракт, в результаті якого шестеро людей загинули, ще 15 отримали поранення. Вибух стався, коли по дорозі рухався автомобіль з місцевим політиком, який залишився неушкодженим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події поезд авария Пакистан
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС