Apple представить нові MacBook Pro на початку листопада, - Bloomberg

Американська компанія Apple проведе чергову презентацію нових продуктів на початку листопада. В ході презентації будуть представлені нові ноутбуки MacBook Pro.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

На заході дебютують нові 14-і 16-дюймові ноутбуки MacBook Pro.

Очікується, що пристрої отримають екрани mini-LED і процесори Apple M1X. нові 10-ядерні процесори будуть доступні в двох версіях - з 16 або 32 графічними ядрами.

Іншої інформації про нові MacBook Pro поки немає.