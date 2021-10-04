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Apple представить нові MacBook Pro на початку листопада, - Bloomberg

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Понеділок 04 жовтня 2021 16:41
Apple представить нові MacBook Pro на початку листопада, - Bloomberg Фото: Apple представить нові MacBook Pro на початку листопада (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія Apple проведе чергову презентацію нових продуктів на початку листопада. В ході презентації будуть представлені нові ноутбуки MacBook Pro.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

На заході дебютують нові 14-і 16-дюймові ноутбуки MacBook Pro.

Очікується, що пристрої отримають екрани mini-LED і процесори Apple M1X. нові 10-ядерні процесори будуть доступні в двох версіях - з 16 або 32 графічними ядрами.

Іншої інформації про нові MacBook Pro поки немає.

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