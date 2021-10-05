Microsoft на день раніше випустила Windows 11

Американська компанія Microsoft на день раніше запланованого терміну випустила нову операційну систему Windows 11. Вихід нової версії ОС мав відбутися 5 жовтня за часом США, але вона стала доступна для користувачів вже 4 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Ті, хто нещодавно придбав комп'ютери з встановленою на них Windows 10, можуть безплатно оновити операційну систему до наступної версії.

Інші користувачі отримають пропозицію оновити програмне забезпечення поступово, за умови, що їхні комп'ютери відповідають мінімальним системним вимогам.

У Microsoft очікують, що користувачі пристроїв з Windows 10 зможуть перейти на нову версію ОС до середини 2022 року.