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Глобальний інтернет-провайдер Lumen припиняє роботу в РФ

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Середа 09 березня 2022 13:10
Глобальний інтернет-провайдер Lumen припиняє роботу в РФ Фото: глобальний Інтернет-провайдер Lumen припиняє роботу в РФ (storymedia.in)
Автор: Валерія Поліщук

Глобальний інтернет-провайдер Lumen припиняє свою роботу в Росії. На такий крок компанія пішла після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Lumen підтримує зв'язок між людьми та підприємствами - надані нами послуги впливають і полегшують практично всі аспекти сучасного життя. Однак життя в Росії змінилося, і Lumen не може продовжувати працювати на цьому ринку. Бізнес-послуги, які ми надаємо, вкрай малі і дуже обмежені, як і наша фізична присутність. Проте ми робимо кроки для негайного припинення бізнесу в цьому регіоні", - йдеться в повідомленні.

Частка компанії на російському ринку невідома, проте послугами Lumen користувалися "Ростелеком", МТС, МегаФон і VEON (Білайн).

Таким чином, якість Інтернету в Росії буде стрімко падати.

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