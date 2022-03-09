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Глобальный интернет-провайдер Lumen прекращает работу в РФ

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Среда 09 марта 2022 13:10
Глобальный интернет-провайдер Lumen прекращает работу в РФ Фото: глобальный интернет-провайдер Lumen прекращает работу в РФ (storymedia.in)
Автор: Валерия Полищук

Глобальный интернет-провайдер Lumen прекращает свою работу в россии. На такой шаг компания пошла после того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Lumen поддерживает связь между людьми и предприятиями - предоставляемые нами услуги влияют и облегчают практически все аспекты современной жизни. Однако жизнь в России изменилась, и Lumen не может продолжать работать на этом рынке. Бизнес-услуги, которые мы предоставляем, крайне малы и очень ограничены, как и наше физическое присутствие. Тем не менее мы предпринимаем шаги для немедленного прекращения бизнеса в этом регионе", - говорится в сообщении.

Доля компании на российском рынке неизвестна, однако услугами Lumen пользовались "Ростелеком", МТС, МегаФон и VEON (Билайн).

Таким образом, качество интернета в России будет стремительно падать.

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