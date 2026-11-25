ChatGPT начал чаще ошибаться в ответах: сбой 25 ноября задел даже платных пользователей. OpenAI уже работает над его устранением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OpenAI .

Что известно о новом инциденте в ChatGPT?

О проблеме сообщили сегодня, 25 ноября. Разработчики OpenAI подтвердили, что пользователи сталкиваются с повышенным количеством ошибок во время общения в чате.

В первоначальном сообщении упоминались планы Team, Business и Pro, а на странице статуса сервиса также фигурируют Business, Pro, Plus и Education.

В OpenAI классифицировали сбой как проблему надежности сервиса, не связанную с биллингом или запуском новых функций.

На странице статуса инцидент находится на этапе Identified, однако окончательного решения и объяснения первопричины еще не обнародовали.

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Почему сбои чувствительны для подписчиков?

Актуальная ситуация стала продолжением серии ноябрьских неполадок, затрагивающих биллинг, API и отдельные функции моделей. Ранее на этой неделе фиксировали повышенное количество ошибок в диалогах с GPT-6, которое устранили 23 ноября 2026 примерно за 49 минут.

Для подписок Business или Education подобные сбои особенно ощутимы, поскольку ChatGPT часто встроен в ежедневные рабочие процессы написания документов, анализа данных и кода, а пользователи Pro оплачивают высокий потребительский уровень доступа.

Для OpenAI быстрое исправление и четкое объяснение причин важны для сохранения доверия платежеспособной аудитории, особенно в периоды высокой нагрузки при обновлении моделей и функций.