Глобальный долг достиг 250 трлн долларов: МВФ предупредил о последствиях

Глобальный долг стабилизировался, но остается высоким

По данным фонда, глобальный долг стабилизировался, однако остается на высоком уровне, так как сокращение кредитования частного сектора компенсировало рост заимствований государств.

Общий долг в прошлом году практически не изменился и составил чуть более 235% мирового ВВП, согласно последнему обновлению Глобальной базы данных долгов МВФ.

Частный долг снизился до менее 143% ВВП, что является самым низким уровнем с 2015 года, благодаря сокращению задолженности домохозяйств и минимальным изменениям в долге нефинансовых компаний. В то же время государственный долг вырос почти до 93%.

В долларовом выражении общий долг немного увеличился до 251 трлн долларов, при этом государственный долг вырос до 99,2 трлн долларов, а частный снизился до 151,8 трлн долларов.



Различия между странами и группами доходов

Средние показатели по миру скрывают значительные различия между странами и группами доходов. США и Китай продолжают играть ключевую роль в формировании динамики глобального долга, однако уровень долгов и дефицита во многих странах остается высоким по историческим стандартам как в развитых, так и в развивающихся экономиках.

В США государственный долг в прошлом году вырос до 121% ВВП (с 119%), а в Китае - до 88% (с 82%). За исключением США, государственный долг в развитых странах снизился более чем на 2,5 пункта до 110% ВВП. Рост в некоторых крупных экономиках, таких как Франция и Великобритания, был компенсирован снижением в Японии и небольших экономиках, например, в Греции и Португалии.

За исключением Китая, государственный долг в развивающихся странах в среднем снизился до менее 56%.

Тенденции частного долга

Тенденции частного долга существенно различаются по странам. В США наблюдалось значительное сокращение на 4,5 процентных пункта до 143% ВВП, а в Китае зафиксирован рост на 6 пунктов до 206% ВВП. В других крупных развивающихся странах частные заимствования росли в Бразилии, Индии и Мексике, но снижались в Чили, Колумбии и Таиланде.

Снижение частного долга связано с разными факторами в зависимости от страны и уровня доходов. В развитых экономиках компании берут меньше кредитов, вероятно, из-за низких перспектив роста, продолжая тенденцию 2023 года. В США сильные балансовые позиции и высокий уровень наличности также снижают корпоративное кредитование.

В Китае рост частного долга обусловлен долгом нефинансовых компаний. Несмотря на слабость рынка недвижимости, кредитная поддержка стратегических секторов остается высокой. В то же время долг домохозяйств немного снизился из-за слабого спроса на ипотеку и опасений по поводу занятости и роста зарплат.



Факторы и последствия

Высокий глобальный фискальный дефицит, в среднем около 5% ВВП, является главным фактором роста государственного долга. Он отражает расходы, связанные с последствиями COVID-19, включая субсидии и социальные выплаты, а также рост чистых процентных расходов.

В других крупных развивающихся странах рост частного долга вызван высокими ставками и влиянием на проблемные кредиты, улучшением краткосрочных перспектив роста и корпоративными слияниями и поглощениями. В странах с более слабым ростом, таких как Колумбия и Таиланд, частный долг снижался.

В странах с низким доходом динамика долга определяется ограниченным развитием финансового сектора, жесткой ликвидностью и эффектом вытеснения, когда высокий государственный долг ограничивает доступ частного сектора к кредитам.

Правительства должны управлять этими тенденциями, постепенно снижая государственный долг в рамках среднесрочного плана и создавая условия для роста экономики. Это позволит облегчить бремя госдолга и стимулировать инвестиции частного сектора, считают в МВФ.