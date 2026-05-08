Глобальное отношение к США стало хуже, чем к России, - опрос

Глобальное отношение к США ухудшилось второй год подряд и теперь хуже, чем отношение к России. Причиной называют политику президента Дональда Трампа, которая продолжает серьезно напрягать НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание ссылается на ежегодное исследование о состоянии демократии, которое заказал датский Фонд Альянса демократий. В опросе не уточнялись детали использованных критериев, но Альянс заявляет, что его целью является защита и продвижение демократических ценностей.
Согласно результатам, США также чаще всего называли в ответ на вопрос, какая страна представляет наибольшую угрозу для мира, после России и Израиля.
Как заявил основатель Альянса и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, "быстрое ухудшение восприятия Соединенных Штатов в мире огорчает, но не удивляет".
По его словам, американская политика последних 18 месяцев включала торговые пошлины, споры с союзниками и заявления, которые ставили под сомнение стабильность трансатлантических отношений.
В частности, на ситуацию повлияли тарифная политика, сокращение помощи Украине, заявления по Гренландии и напряженность вокруг НАТО. Отдельно упоминается и резкое обострение глобальной ситуации на энергетических рынках.
После дискуссий по безопасности в Персидском заливе Трамп также заявлял о возможном пересмотре участия США в НАТО, что вызвало дополнительную обеспокоенность в Европе.
По индексу восприятия демократии, чистый рейтинг США упал до -16% против +22% два года назад. Таким образом, США оказались ниже России (-11%), тогда как Китай получил +7%.
Опрос проводился с 19 марта по 21 апреля среди более 94 тысяч респондентов в 98 странах.
Напомним, ранее Reuters сообщал, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня за время его нынешней каденции и составляет 34%.
Другой опрос в США показал, около 44% респондентов заявили, что полностью или скорее поддерживают то, как Трамп выполняет свои обязанности. В то же время 54% опрошенных сообщили, что полностью или скорее не одобряют деятельность Трампа.