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В Киеве во время ракетного удара ранен японский журналист

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Киев, Суббота 31 декабря 2022 15:18
В Киеве во время ракетного удара ранен японский журналист Фото: в Печерском районе Киева ранен японский журналист (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В результате массированного ракетного удара сегодня, 31 декабря, в Киеве ранения получил журналист из Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики. Всего уже – 8 пострадавших", - отметил мэр Киева.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на столицу уже зафиксировано 7 пострадавших, также один человек погиб.

Также мы писали, что в Киеве днем 31 декабря во время масштабной воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов. До этого сообщалось о 5 пострадавших и 1 погибшем. Поврежден отель.

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