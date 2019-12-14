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Кремль: на нормандській зустрічі не було доленосного прориву

Новини » Політика     14.12.2019 - 14:53
Кремль: на нормандській зустрічі не було доленосного прориву
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Путіна заявили про відсутність прориву щодо ситуації на Донбасі

Нормандська зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі не призвела до доленосного прориву. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Зокрема, він прокоментував результати саміту за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

"Чи відновився нормандський формат після неабиякої перерви - так, відновився. Чи досягнуто доленосного прориву - ні", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі були спроби вести розмову на підвищених тонах. У той же час він уточнив, що голос підвищували в ході робочих переговорів.

До цього заступник голови російського МЗС Андрій Руденко заявляв, що дискусія під час саміту в Парижі була гострою і жорсткою.

Крім того, Пєсков підкреслював, що в підсумковому документі говориться, що мінські угоди продовжують бути основою роботи нормандського формату. У той же час Москва не виключає перегляд мінських угод, однак для цього "потрібна обопільна воля сторін конфлікту".

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Новини України Володимир ПутінДонбасНормандський формат
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