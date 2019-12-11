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Лавров: РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі

Новини » Політика     11.12.2019 - 04:43
Лавров: РФ розраховує, що Зеленський зупинить війну на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Лавров наполягає, що це було передвиборною обіцянкою

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що розраховує, що президент України Володимир Зеленський зупинить війну на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Відповідну заяву Лавров зробив під час візиту до Вашингтона 10 грудня, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Майком Помпео.

"РФ розраховує, що Зеленський буде слідувати передвиборчим обіцянкам і зупинить війну в Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав вирішити конфлікт з Україною.

РБК-Україна писало, що Помпео під час обговорення результатів нормандського саміту заявив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що Крим належить Україні. Помпео зазначив, що пишається тим, що зробила нинішня адміністрація України для захисту суверенітету і безпеки своєї країни.

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