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Глави МЗС і Міноборони країн НАТО проведуть відеоконференцію з Блінкеном і Остіном

Автор: РБК-Україна

У середу, 14 квітня, відбудеться відеоконференція Північноатлантичної ради за участю міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн НАТО. Вони проведуть переговори з держсекретарем США Ентоні Блинкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє прес-центр НАТО.

Крім того, завтра генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг зустрінеться з Блинкеном і Остіном в штаб-квартирі НАТО.

Заходи транслюватимуться у прямому ефірі на веб-сайті та в соціальних мережах Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили про агресію Росії і вступ України в НАТО. Всі головні заяви - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що Кулеба розповів, що під час візиту в Брюссель запропонував країнам НАТО 10 кроків для підтримки України на тлі агресії з боку Росії.

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