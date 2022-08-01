Глави МЗС Китаю і Японії зустрінуться в Камбоджі: що обговорять

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші і його китайський колега Ван І проведуть переговори в Камбоджі і обговорять вторгнення китайських кораблів берегової охорони в Японські води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Очікується, що японський дипломат висловить заклопотаність колезі з приводу неодноразових вторгнень китайських кораблів берегової охорони в Японські води навколо контрольованих Токіо островів Сенкаку, на які претендує Пекін, а також з приводу посилення військових дій Китаю поблизу японських вод.

Це буде перший особистий діалог міністрів закордонних справ Японії і Китаю з листопада 2020 року. Очікується, що Хаяші засудить вторгнення Росії в Україну і закличе Китай до відповідальних дій. Глава МЗС Японії також планує підкреслити важливість миру і стабільності ситуації навколо Тайванської протоки.