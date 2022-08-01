Глави МЗС Китаю і Японії зустрінуться в Камбоджі: що обговорять
Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші і його китайський колега Ван І проведуть переговори в Камбоджі і обговорять вторгнення китайських кораблів берегової охорони в Японські води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
Очікується, що японський дипломат висловить заклопотаність колезі з приводу неодноразових вторгнень китайських кораблів берегової охорони в Японські води навколо контрольованих Токіо островів Сенкаку, на які претендує Пекін, а також з приводу посилення військових дій Китаю поблизу японських вод.
Це буде перший особистий діалог міністрів закордонних справ Японії і Китаю з листопада 2020 року. Очікується, що Хаяші засудить вторгнення Росії в Україну і закличе Китай до відповідальних дій. Глава МЗС Японії також планує підкреслити важливість миру і стабільності ситуації навколо Тайванської протоки.
Більше деталей про скандал США і Китаю можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Пелосі може відвідати Тайвань. Чому Китай проти і чим це загрожує".
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