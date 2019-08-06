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Глави МЗС Канади і Великобританії обговорили ситуацію в Україні

Новини » Політика    06.08.2019 - 20:42
Глави МЗС Канади і Великобританії обговорили ситуацію в Україні
Фото: Домінік Рааб і Христя Фріланд (twitter.com/DominicRaab)

В ході зустрічі Фріланд і Рааб обговорили Brexit, ситуацію в Гонконзі, Ірані та Україні

Глави Міністерств закордонних справ Великобританії і Канади Домінік Рааб і Христя Фріланд під час зустрічі в Торонто обговорили ситуацію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Express.

Як повідомляється, в ході зустрічі глави міжвідомчих відомств обговорили ситуацію навколо виходу Великобританії з Європейського союзу, а також обговорили ситуацію в Гонконзі, Ірані, Венесуелі та Україні.

Домінік Рааб заявив, що уряд Великобританії бажає покинути Євросоюз 31 жовтня - з договором або без.

Після глава МЗС Великобританії на своїй сторінці в Twitter повідомив, що в ході переговорів з Христей Фріланд він обговорив ситуацію в Україні.

"Ми погодилися з необхідністю забезпечити плавний перехід на торгівлю після Brexit і поділилися своїми амбітними планами на майбутнє партнерство, а також обговорили Гонконг, Іран, Венесуелу і Україну", - написав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський і новообраний прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в ході телефонної розмови обговорили двосторонні відносини країн після Brexit.

Крім того, посол Великобританії Джудіт Гоф завершила свою дипломатичну місію в Україні.

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