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Главы МИД Канады и Великобритании обсудили ситуацию в Украине

Новости » Политика    06.08.2019 - 20:42
Главы МИД Канады и Великобритании обсудили ситуацию в Украине
Фото: Доминик Рааб и Христя Фриланд (twitter.com/DominicRaab)

В ходе встречи Фриланд и Рааб обсудили Brexit, ситуацию в Гонконге, Иране и Украине

Главы Министерств иностранных дел Великобритании и Канады Доминик Рааб и Христя Фриланд во время встречи в Торонто обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Express.

Как сообщается, в ходе встречи главы межведомственных ведомств обсудили ситуации вокруг выхода Великобритании из Европейского союза, а также обсудили ситуации в Гонконге, Иране, Венесуэле и Украине. 

Доминик Рааб заявил, что правительство Великобритании желает покинуть Евросоюз 31 октября - с договором или без.

После глава МИД Великобритании на своей странице в Twitter сообщил, что в ходе переговоров с Христей Фриланд он обсудил ситуацию в Украине.

“Мы согласились с необходимостью обеспечить плавный переход на торговлю после Brexit и поделились амбициозными планами на будущее партнерство, а также обсудили Гонконг, Иран, Венесуэлу и Украину”, - написал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский и новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили двухсторонние отношения стран после Brexit.

Кроме того,  посол Великобритании Джудит Гоф завершила свою дипломатическую миссию в Украине

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