Главы МИД Канады и Великобритании обсудили ситуацию в Украине

Главы Министерств иностранных дел Великобритании и Канады Доминик Рааб и Христя Фриланд во время встречи в Торонто обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Express.

Как сообщается, в ходе встречи главы межведомственных ведомств обсудили ситуации вокруг выхода Великобритании из Европейского союза, а также обсудили ситуации в Гонконге, Иране, Венесуэле и Украине.

Доминик Рааб заявил, что правительство Великобритании желает покинуть Евросоюз 31 октября - с договором или без.

После глава МИД Великобритании на своей странице в Twitter сообщил, что в ходе переговоров с Христей Фриланд он обсудил ситуацию в Украине.

“Мы согласились с необходимостью обеспечить плавный переход на торговлю после Brexit и поделились амбициозными планами на будущее партнерство, а также обсудили Гонконг, Иран, Венесуэлу и Украину”, - написал он.

Excellent exchange of views with @cafreeland today in Toronto. We agreed need to ensure smooth transition on trade post-Brexit, and shared ambitious plans for future of - partnership, as well as discussing Hong Kong, Iran, Venezuela & Ukraine pic.twitter.com/lcQrqeD1pm