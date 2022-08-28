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Глави МЗС ЄС цього тижня призупинять дію угоди про візи з Росією, - FT

Фото: глави МЗС ЄС на цьому тижні призупинять дію угоди про візи з Росією (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

На цьому тижні міністри закордонних справ Євросоюзу повинні підтримати припинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією в спробі скоротити кількість видаваних дозволів на в'їзд до країн блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Деякі країни зажадали колективних дій, щоб зупинити звичайних росіян від поїздок в ЄС за туристичними візами.

Країни, включаючи Чехію і Польщу, припинили видачу віз російським туристам незабаром після того, як російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну. З того часу країни вимагають від Брюсселя ввести повну заборону, повторюючи заклик президента України Володимира Зеленського.

Однак інші країни продовжують видавати візи, дозволяючи росіянам подорожувати в будь-яку точку Шенгенської зони.

Три чиновники, які беруть участь у переговорах повідомили, що в якості першого кроку міністри планують надати політичну підтримку призупиненню дії угоди між ЄС і Росією про спрощення візового режиму на дводенній зустрічі в Празі, яка почнеться у вівторок.

"Недоречно, щоб російські туристи гуляли в наших містах, на наших пристанях. Ми повинні дати зрозуміти російському населенню, що ця війна - це не нормально, це неприйнятно", - сказав високопоставлений чиновник ЄС, який бере участь в переговорах.

Більш широке призупинення дії угоди скасує преференційний режим для росіян при отриманні всіх віз ЄС, вимагатиме більше документів, зробить їх більш дорогими і значно збільшить час очікування.

"Ми знаходимося у винятковій ситуації, і вона вимагає виняткових кроків. Ми хочемо піти далі призупинення спрощення візового режиму", - сказав високопоставлений представник ЄС, додавши, що більш глибокі зміни можуть бути введені до кінця року.

Однак немає єдиної думки про додаткові заходи, які Брюссель міг би прийняти, щоб або скоротити кількість віз ЄС, що видаються росіянам, або повністю припинити їх видачу.

Нагадаємо, раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Естонія, Латвія, Польща, Фінляндія і Чехія.

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