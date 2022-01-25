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Глави МЗС Чехії, Словаччини й Австрії відвідають Донбас

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Вівторок 25 січня 2022 22:17
Глави МЗС Чехії, Словаччини й Австрії відвідають Донбас Фото: Ян Ліпавський, глава МЗС Чехії (flickr.com/pirati)
Автор: Дмитро Левицький

Міністри закордонних справ Чехії, Словаччини й Австрії планують відвідати східні регіони України. Візит, як очікується, відбудеться на початку лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Idnes.

Візит в Україну анонсував глава чеської дипломатії Ян Ліпавський. Він розповів, що спочатку заїде до Братислави, щоб забрати з собою міністра закордонних справ Словаччини Івана Корчка та його австрійського колегу Олександра Шалленберга.

Після прибуття в Україну, а це планується 7-8 лютого, очільники зовнішньополітичних відомств разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою поїдуть на Донбас.

Нагадаємо, раніше Чехія заявила про готовність відправити війська в Україну через агресію РФ, але є певна умова.

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