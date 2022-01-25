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Чехія готова відправити своїх військових в Україну, але є умова

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Вівторок 25 січня 2022 14:30
Чехія готова відправити своїх військових в Україну, але є умова Фото: Міністр оборони Чехії Яна Чернохова (flickr.com/odscz)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що Уряд готовий розглянути можливість відправки своїх військових в Україну у зв'язку із загрозою вторгнення Росії. Однак для цього влада України повинна направити відповідний запит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nezávislý Deník.

При цьому міністр підкреслила, що Україна є партнером Чехії і НАТО. Саме це є підставою для того, щоб у разі відповідного звернення з боку України, Чехія розглянула питання відправки своїх військових.

"Україна є нашим партнером - партнером по НАТО і партнером Чехії. У нас з ними спільна історія, ми були разом за радянської влади. Вони роблять хорошу роботу в рамках партнерства з НАТО. Українці заслуговують того, щоб самим вирішувати свою долю", - заявила вона.

Нагадаємо, Чехія планує надати Україні артилерійські снаряди.

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