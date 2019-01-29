Глави МЗС Чехії та Данії закликали РФ негайно звільнити українських моряків

У разі відмови, ЄС запровадить нові санкції

По результатам поездки в Мариуполь министры иностранных дел Чехии Томаш Петршичек и Дании Андерс Самуельсен призвали РФ немедленно освободить украинских военнопленных моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Как отмечается, главы МИД Дании и Чехии выразили неизменную и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудили действия России.

Было отмечено, что, в случае отказа Москвы освободить украинских моряков, Евросоюз введет новые санкции против России. РФ также призвали обеспечить свободу навигации в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

"Вопрос возможного введения новых ограничительных мер в отношении России и увеличение помощи украинскому Приазовью будут обсуждать 18 февраля этого года в Брюсселе в рамках очередного заседания Совета ЕС по иностранным делам", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня министры провели встречу с руководством Мариупольского порта. Были обсуждены, в частности, перспективы оказания помощи Приазовью в условиях блокирования Россией украинских кораблей.

РБК-Украина писало, что 29 января главы МИД Украины, Чехии и Дании также посетили пункт оказания помощи населению на КПВВ "Гнутово". В частности, они ознакомились с условиями, которые созданы на пункте для граждан, пересекающих КПВВ.