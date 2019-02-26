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Україна розраховує на сприяння ЕС у реформах та спільну боротьбу з Росією

Новини » Політика    26.02.2019 - 06:59
Україна розраховує на сприяння ЕС у реформах та спільну боротьбу з Росією
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (nato.int)

Климпуш-Цинцадзе заявила, що бездіяльність європейських політиків робить Росію сміливішою

Україна розраховує, що Європейський союз, незважаючи на всі перешкоди, продовжуватиме відводити Україні центральне місце у порядку денному, сприяти реформам та буде разом боротися проти агресії Росії. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе у Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміна.

Віце-прем’єр підкреслила, що зараз найбільшими викликами для України є проведення вільних, чесних і прозорих президентських і парламентських виборів, одночасне впровадження євроінтеграційних реформ і боротьба з російською агресією. 

Климпуш-Цинцадзе додала, що мовчання і бездіяльність окремих європейських політиків роблять Росію сміливішою, більш провокаційною та ефективнішою.

"Майбутнє Європи не може ґрунтуватися на нерішучості та неоднозначності. У такій грі немає місця сильній, об'єднаній Європі, а також демократичній, незалежній Україні... Немає безпечної Європи без безпечної України. То є незаперечна правда", - заявила віце-прем’єр.

Водночас вона подякувала Європейському союзу за впровадження "азовських санкцій" проти Росії та додала, що Україні та ЄС слід об’єднати зусилля у боротьбі з гібридною російською війною та дезінформацією.

"З наближенням президентських і парламентських виборів кібератаки лише посиляться. Немає сумніву, що і ЄС стикнеться з гібридною загрозою з боку РФ. Тож, нам необхідно об'єднати зусилля у боротьбі проти дезінформації в Європі", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, протягом 2015-2017 років в Україні діяли програми допомоги Європейського Союзу на суму 500 млн євро, у 2018 році - на 272,5 млн. 

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Новини України Европагибридная войнаІванна Клімпуш-Цинцадзе
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