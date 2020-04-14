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Головлікар Олександрівської лікарні заявила про зростання кількості пацієнтів з COVID-19

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 02:41
Головлікар Олександрівської лікарні заявила про зростання кількості пацієнтів з COVID-19
Ілюстративне фото (facebook.com/doc.antonenko)

За словами головного лікаря Олександрівської лікарні, в медустанову надходять від 10 до 17 осіб за добу

За останній тиждень в Києві спостерігається збільшення кількості госпіталізованих хворих на коронавірус COVID-19. Про це розповіла головний лікар Олександрівської клінічної лікарні Людмила Антоненко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, до лікарні надходять від 10 до 17 осіб за добу, і всі знаходяться в середньому або важкому стані.

"Станом на 13 квітня в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва в інфекційних відділеннях перебуває 74 пацієнти, з них - 49 з підтвердженим коронавірусом, 19 - з підозрою, 61 - з пневмонією, 3 - в реанімації, 1 - на ШВЛ", - написала вона.

За словами Антоненко, в Олександрівській лікарні від коронавірусу померли двоє чоловіків - 48 і 74 років.

"Обидва поступили у вкрай важкому стані, з двобічною полісегментарною тотальною пневмонією, зразу були доставлені до відділення реанімації та підключені до ШВЛ. Пацієнт 48 років був під'єднаний до апарату ЕКМО. Лікарі намагалися повернути його до життя більше двох тижнів. За пацієнта 74 років ми боролися протягом тижня. Він мав серйозні супутні захворювання серцево-судинної системи", - написала вона.

За словами Антоненко, лікарі не виключають, що пік захворюваності буде після Великодня, враховуючи велику кількість інфікованих священиків і, ймовірно, парафіян.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко припускає колапс системи охорони здоров'я, якщо на коронавірус захворіє від 10% населення країни.

Станом на 13 квітня офіційно підтверджено 3102 випадку інфікування коронавірусом в Україні. Кількість смертей зросла до 93. За повідомленням МОЗ, показник одужання від COVID-19 третій день перевищує смертність і на сьогодні складає 97 осіб.

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