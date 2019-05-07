Главу ВАКС до сих пір не обрали після двох турів голосування

Під час першого та повторного голосувань жоден з кандидатів на посаду голови Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) не набрав необхідної кількості голосів. Про це заявив головуючий на зборах суддя Віктор Маслов, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, жоден з трьох кандидатів на посаду голови ВАКС не зміг набрати більшості голосів від 38 суддів, які приймають участь у зборах.

Так, голосування за голову ВАКС відбувалось у два тури. Під час першого голосування лічильна комісія відсіяла кандидата Маркіяна Галабалу, який набрав лише 9 голосів. У повторному голосуванні взяли участь двоє суддів: Олена Танасевич та Олег Павлишин.

"Танасевич - 16 голосів, Павлишин - 15. Кількість голосів, які не підтримають жодного кандидата - 7", - заявив представник лічильної комісії.

Зокрема, збори суддів проголосували за протокол, згідно якого жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

"Згідно з положенням про збори суддів ВАКС, якщо при повторному голосуванні жодного з кандидатів не обрано, збори суддів приймають рішення про нове голосування і нові вибори. Перед проведенням нового голосування проводиться висунення нових кандидатів", - заявив Маслов.

Зараз у засіданні зборів оголошено перерву на годину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на посаду голови ВАКС запропоновані кандидатури трьох суддів.

Зокрема, від Апеляційної палати ВАКС висунули кандидатом на посаду голови суду Олега Павлишина. Крім того, на посаду глави ВАКС висунули кандидатури суддів Олени Танасевич і Маркіяна Галабали.

Як писало РБК-Україна раніше сьогодні, у Вищому антикорупційному суді розпочалися збори суддів, на яких зареєстровано 38 суддів.

Так, судді ВАКС і Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу 11 квітня.