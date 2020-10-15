Facebook і Twitter обмежили репости статті про листування сина Байдена, Трамп обурений

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Соціальні мережі Facebook і Twitter обмежили поширення статті New York Post, у якій нібито показані листи, пов'язані з кандидатом у президенти США Джо Байденом і його сином Хантером. В соцмережах вважають, що стаття потребує перевірки на достовірність.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Представник Facebook Енді Стоун заявив, що вказана історія має право на перевірку достовірності з боку фахівців з перевірки фактів.

"А поки що ми скоротимо поширення цієї статті на платформі", - написав представник компанії.

Таке рішення Facebook є дуже важливим, оскільки соцмережа заявляла, що виступає за свободу слова та не може визначати, що є істиною.

Зазначається, що перевірки потребує історія нібито спроб знайомства Байдена-молодшого із топ-менеджером української газової компанії Burisma.

Представник виборчої кампанії Джо Байдена Ендрю Бейтс відповів на статтю New York Post. Він заявив, що офіційні розслідування підтвердили, що Байден на посаді віцепрезидента проводив лише офіційну політику США щодо України.

"Представники адміністрації Трампа підтвердили ці факти під присягою", - сказав Бейтс.

За його словами, New York Post ніколи не питав кампанію Байдена про найважливіші елементи цієї історії.

У Twitter обмеження щодо статті запровадили пізніше, ніж у Facebook. Там це рішення аргументували відсутністю авторитетних джерел походження вказаної інформації.

Президент Дональд Трамп в Twitter розкритикував рішення соціальних мереж обмежити поширення цієї історії.

"Так жахливо, що Facebook і Twitter прибрали історію про незаперечний доказ, електронні листи, пов'язані з сонним Джо Байденом і його сином Хантером в New York Post. Це тільки початок для них. Немає нічого гіршого корумпованого політика", - написав він.

Нагадаємо, New York Post стверджує, що Байден, будучи віце-президентом США, у 2015 році завдяки синові Хантеру провів зустріч з високопоставленим співробітником української компанії Burisma Вадимом Пожарським, хоча пізніше стверджував, що такого роду контактів у нього ніколи не було.

Восени 2019 року розгорівся політичний скандал навколо розмови Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Тоді Трамп хотів, щоб його український колега почав розслідування щодо Байдена і його сина.

Розслідування мало проводитись стосовно того, яку роль відігравав Байден в звільненні генерального прокурора України Віктора Шокіна, який розслідував діяльність Burisma, коли там працював Хантер Байден.