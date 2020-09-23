У Сенаті США оприлюднили звіт про роботу сина Байдена в Україні

Фото: Хантер Байден (flickr com csis er)

У Сполучених Штатах Америки два сенатських комітети оприлюднили звіт про роботу Хантера Байдена, сина кандидата на пост президента Джо Байдена, в Україні. Мова йде про його роботу в правлінні газової компанії Burisma.

Про це пише "Голос Америки".

Повідомляється, що звіт оприлюднили комітети з нацбезпеки та з питань фінансів. Автори документа сенатори від Республіканської партії Рон Джонсон і Чак Греслі відзначають, що робота Хантера Байдена створювала конфлікт інтересів, оскільки в той час Джо Байден на посаді віце-президента США курирував питання України.

"Голови комітетів в ході розслідування виявили, що адміністрація (колишнього президента США, - ред.) Обами знала що те, що Хантер Байден обіймав посаду в правлінні Burisma, було проблематичним і заважало ефективно втілювати стратегію України", - йдеться в документі.

У той же час в самому звіті зазначено, що поки незрозуміло, наскільки робота Байдена-молодшого впливала на політику адміністрації Обами щодо України. Звіт оприлюднено за шість тижнів до виборів президента США, на яких Джо Байден є головним конкурентом чинного президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, в травні американські сенатори США запитували в Держдепу документи про звільнення українського генпрокурора Віктора Шокіна. Опоненти Джо Байдена стверджують, що він тиснув на владу України, вимагаючи звільнити Шокіна, оскільки Генпрокуратура при ньому розслідувала справу компанії Burisma, в якій фігурував його син.

За даними The Hill, слідство з'ясувало, що Burisma перераховувала компанії Байдена великі суми грошей щомісяця. Проте розслідування не було завершено.