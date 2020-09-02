Главу РКЦ Білорусі не пустили в країну: католики звинуватили владу в переслідуванні

Влада Білорусі почала переслідування Римо-католицької церкви (РКЦ). Зокрема, прикордонники не пустили в країну з Польщі голову білоруських католиків архієпископа Тадеуша Кондрусевича, який є громадянином Білорусі.

Про це заявив генеральний вікарій Мінсько-Могильовської архиєпархії єпископ Юрій Кособуцький, повідомляє catholic.by.

Кособуцький зазначив, що архієпископ Кондрусевич їздив до Польщі для участі в святкових богослужіннях і 31 серпня повертався додому в Мінськ.

"На даний момент офіційних пояснень від влади поки немає. Архієпископ Тадеуш Кондрусевич має тільки одне громадянство - білоруське, і за законом його право на в'їзд ніяк не може бути обмежене. Згідно із законом білоруські громадяни не можуть потрапити в "чорний список", тому виникло явне непорозуміння ", - сказав він.

Єпископ назвав ситуацію ненормальною.

"Очевидно, що на церкву намагаються чинити тиск, а значить, відбувається переслідування церкви, хоча про це ніхто відкрито не говорить", - сказав Кособуцький.

Також він розповів, що представників РКЦ не запросили на засідання консультативної міжконфесійної ради 31 серпня.

"Незважаючи на те, що католицька церква в Білорусі є другою за традицією конфесією, її представника не запросили на засідання консультативної ради, про яке ми навіть не знали. Після зустрічі з нами зв'язалися представники інших конфесій і розповіли, що нас, білоруських католиків, буквально "поливали брудом", - сказав єпископ.

Як приклад тиску на церкву, Кондрусевич назвав і "незрозумілі дії різних державних структур" щодо однієї з найбільших католицьких парафій Мінська - церкви Св. Симона і Святої Єлени - Червоного костьолу.

Раніше Кондрусевич закликав владу Білорусі почати конструктивний діалог з суспільством на тлі триваючих протестів. Він також назвав "неадекватними і протиправними" дії представників силових структур країни на території Червоного костьолу в Мінську, де під час протесту виявилися заблоковані люди.

Нагадаємо, 26 серпня в Мінську почалися затримання під час акції протесту на площі Незалежності; частина протестувальників виявилася оточена ОМОНом в Червоному костьолі.

Білоруські католики висловили протест у зв'язку з блокуванням бійцями ОМОН костелу.