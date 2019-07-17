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У Києві на хабарі затримали головного податкового ревізора

Новини » Суспільство    17.07.2019 - 19:40
У Києві на хабарі затримали головного податкового ревізора
Ілюстративне фото (nabu.gov.ua)

Свої "послуги" ревізор оцінив в 1 тисячу доларів

Прокуратура міста Києва затримала головного податкового ревізора на отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу столичної прокуратури.

Як повідомляється, в правоохоронні органи звернувся представник приватного підприємства, який повідомив, що чиновник в категоричній формі вимагає від нього хабар за сприяння у якнайшвидшому проведенні позапланової перевірки даного підприємства та отримання позитивного висновку. Свої "послуги" ревізор оцінив в 1 тисячу доларів.

"В ході контролю за вчиненням злочину чиновника затримали в робочому кабінеті відразу після отримання ним грошових коштів", - йдеться в повідомленні.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою). Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу і відсторонення від посади.

 

Фото: затримання (kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що детективи НАБУ спільно з співробітниками СБУ затримали на отриманні хабара заступника голови Державної архівної служби. Чиновник в обмін на 10 тис. доларів неправомірної вигоди пообіцяв сприяння у працевлаштуванні особи у Фонд державного майна України.

Крім того, в Одесі на хабарі затримали керівника військкомату. Правоохоронці встановили, що чиновник зміг налагодити механізм отримання хабарів від призовників за видачу військового квитка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров'я.


 

 

 
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