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Главу МОЗ Швейцарії підозрюють у приховуванні звіту щодо коронавирусу

Автор: Артур Родивилов

Міністр охорони здоров'я Швейцарії Ален Берсет нібито приховав тривожний звіт про розповсюдження COVID-19 у країні. Він був підготовлений у серпні 2020 року.

Про це повідомляє The Local.

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Звіт, який міністр нібито приховав від своїх колег, був документом Федерального управління охорони здоров'я (FOPH), закликали до посилення заходів по боротьбі з коронавірусом, щоб уникнути другої хвилі.

6 серпня FOPH оприлюднив 12-сторінковий документ, який закликав уряд ввести ряд обмежень. Серед рекомендованих заходів було обов'язкове носіння масок і закриття ресторанів.

Очікувалося, що Берсет направить цей звіт в уряд, чого він нібито не зробив, хоча експерти FOPH підкреслили, що обмеження необхідно терміново ввести.

Не отримавши звіт, уряд оголосив про пом'якшення деяких заходів, дозволивши, наприклад, великі зібрання з 1 жовтня.

За повідомленнями ЗМІ, сам Берсет закликав уряд послабити обмеження, "зрозумівши, що у нього не було консенсусу щодо більш тривалого заборони".

Епідеміолог з Бернського університету Крістіан Альтхаус сказав, що однією з основних причин другої хвилі у вересні було те, що федеральні влади послабили заходи в серпні, замість того, щоб запровадити більш суворі правила, як рекомендовано FOPH.

"Це дозволило вірусу поширитися по країні. Можливості відстеження контактів швидко досягли своїх меж, що, ймовірно, сприяло швидкому зростанню пандемії", - сказав він.

Кількість щоденних випадків коронавіруса у Швейцарії під час другої хвилі різко зросла, майже потроївши максимальна кількість інфекцій, зареєстрованих під час піку пандемії в квітні.

Берсет поки не коментував ці звинувачення.

Нагадаємо, в Португалії можуть ввести кримінальну відповідальність за позачергову вакцинацію проти коронавіруса.

Крім того, влада Австрії вивчають можливі випадки, коли замість мешканців будинків престарілих від коронавіруса могли вакцинувати місцевих політиків і їх сім'ї. В одній з місцевих прокуратур заявили, що розслідують як мінімум один такий випадок.

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Новини України КоронавірусШвейцария
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