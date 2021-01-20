В Австрії замість літніх людей могли вакцинувати політиків. Розпочато розслідування

Фото: вакцинація (GettyImages)

Влада Австрії вивчає можливі випадки, коли замість жителів будинків для людей похилого віку від коронавірусу могли вакцинувати місцевих політиків і їх сім'ї. В одній з місцевих прокуратур заявили, що розслідують як мінімум один такий випадок.

Про це інформує APA.

У країні розробили урядову програму, згідно з якою щеплення від COVID-19 у першу чергу повинні були отримати літні люди та мешканці будинків для літніх людей.

Однак одна з місцевих прокуратур розслідує мінімум один випадок, коли керівництво будинку для літніх людей розпорядилося прищепити від коронавірусу не своїх підопічних, а мера і його оточення. Разом з тим лікар будинку для людей похилого віку та сам мер цю заяву заперечують.

Влада підкреслює, що всі випадки "нецільової вакцинації" розслідуються. Якщо інформація підтвердиться, то будуть відкриті кримінальні справи.

Нагадаємо, уряд Австрії продовжив локдаун до 7 лютого. Влада очікує ще кілька складних місяців.

Як писало РБК-Україна, Австрія з 15 січня посилила правила в'їзду в країну через пандемію. Відтепер всі, включаючи громадян Австрії, перед перетином кордону повинні пройти електронну реєстрацію.