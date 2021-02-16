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Главу Минздрава Швейцарии подозревают в сокрытии отчета о коронавирусе

Автор: Артур Родивилов

Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет якобы скрыл тревожный отчет о распространении COVID-19 в стране. Он был подготовлен в августе 2020 года.

Об этом сообщает The Local.

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Отчет, который министр якобы скрыл от своих коллег, был документом Федерального управления здравоохранения (FOPH), призывавшим к ужесточению мер по борьбе с коронавирусом, чтобы избежать второй волны.

6 августа FOPH обнародовал 12-страничный документ, который призвал правительство ввести ряд ограничений. Среди рекомендуемых мер было обязательное ношение масок и закрытие ресторанов.

Ожидалось, что Берсет направит этот отчет в правительство, чего он якобы не сделал, хотя эксперты FOPH подчеркнули, что ограничения необходимо срочно ввести.

Не получив отчет, правительство объявило о смягчении некоторых мер, позволив, например, большие собрания с 1 октября.

По сообщениям СМИ, сам Берсет призвал правительство ослабить ограничения, "осознав, что у него не было бы консенсуса относительно более длительного запрета".

Эпидемиолог из Бернского университета Кристиан Альтхаус сказал, что одной из основных причин второй волны в сентябре было то, что федеральные власти ослабили меры в августе, вместо того, чтобы ввести более строгие правила, как рекомендовано FOPH.

Количество ежедневных случаев коронавируса в Швейцарии во время второй волны резко возросло, почти утроив максимальное количество инфекций, зарегистрированных во время пика пандемии в апреле.

Берсет пока не комментировал данные обвинения.

Напомним, в Португалии могут ввести уголовную ответственность за внеочередную вакцинацию против коронавируса.

Кроме того, власти Австрии изучают возможные случаи, когда вместо жителей домов престарелых от коронавируса могли вакцинировать местных политиков и их семьи. В одной из местных прокуратур заявили, что расследуют как минимум один такой случай.

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