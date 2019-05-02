Главу Мін'юсту США допитали в Сенаті

Фото: Вільям Бар (архівне фото)

Барр став на захист Трампа

Міністр юстиції США Вільям Барр під час слухань у комітеті Сенату з питань юстиції заперечив критику на свою адресу через звіт спецпрокурора Роберта Мюллера. Про це пише Deutsche Welle.

Зазначається, що Барр рішуче став на захист свого письмового висновку на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Мюллера можливих зв'язків між командою Дональда Трампа та російськими посадовцями під час президентської кампанії 2016 року.

У своєму виступі Барр наголосив, що метою його висновку було не надати короткий огляд звіту Мюллера, який містить понад 400 сторінок. Натомість на тлі значного розголосу та інтересу загалу до цієї справи Барр волів лише назвати деякі з висновків слідства. І зробив він це тоді, коли ще тривали переговори про оприлюднення звіту Робетра Мюллера, зазначив міністр.

Так само урядовець заперечив інформацію, що спецпрокурор Мюллер нібито закидав йому спотворений виклад результатів розслідування. Серед іншого очільник американського мін'юсту також заперечив будь-яку провину чинного президента Дональда Трампа, наголосивши, що в діях останнього не було жодних ознак злочину. Крім того, Трамп співпрацював зі слідством, вказав Віяльм Барр.

Раніше повідомлялося, що Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер невдоволений тим, як генеральний прокурор Вільям Барр виклав ключові моменти доповіді за результатами розслідування російського втручання у американські вибори в 2016 році.

РБК-Україна писало, що Барр виступає проти дачі показань комітету Палати представників на закритому засіданні, присвяченому фрагментам, вилученим з оприлюдненою версією доповіді за підсумками "російського розслідування", яким керував спецпрокурор Роберт Мюллер.