Главу МЗС Німеччини турбують сигнали з РФ про можливий вихід з Ради Європи

Фото: Хайко Маас і Турбйорн Ягланд (twitter.com/CoESpokesperson)

Маас підтримує ініціативи в ПАРЄ для пошуку виходу з ситуації

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас поділяє стурбованість з приводу сигналів, які лунають з РФ, про можливий вихід з Ради Європи. Про це він заявив на зустрічі з генсеком Ради Європи Турбйорном Ягландом, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter спікера генсека Даніеля Хольтгена.

"Міністр закордонних справ Німеччини Маас поділяє стурбованість генсека Ягланда щодо сигналів з РФ про вихід з Ради Європи і підтримує ініціативи Парламентської асамблеї Ради Європи для пошуку виходу з ситуації", - написав він.

Зазначимо, раніше генеральний секретар РЄ Турбйорн Ягланд на сесії ПАРЄ в Страсбурзі заявив, що Росія може позбутися права участі у роботі Комітету міністрів Ради Європи (РЄ) - головному виконавчому органі організації, якщо не відновить виплати в бюджет РЄ.

Також Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні у вівторок, 9 жовтня, не знайшла голосів для зміни санкційних правил і відклала рішення цього питання на наступний рік.