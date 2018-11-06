Главу МИД Германии беспокоят сигналы из РФ о возможном выходе из Совета Европы

Фото: Хайко Маас и Турбьерн Ягланд (twitter.com/CoESpokesperson)

Маас поддерживает инициативы в ПАСЕ для поиска выхода из ситуации

Глава МИД Германии Хайко Маас разделяет озабоченность по поводу сигналов, которые раздаются из РФ, о возможном выходе из Совета Европы. Об этом он заявил на встрече с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter спикера генсека Даниэля Хольтгена.

"Министр иностранных дел Германии Маас разделяет озабоченность генсека Ягланда относительно сигналов с РФ о выходе из Совета Европы и поддерживает инициативы в Парламентской ассамблее Совета Европы для поиска выхода из ситуации", - написал он.

Отметим, ранее генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд на сессии ПАСЕ в Страсбурге заявил, что Россия может лишиться права участия в работе Комитета министров Совета Европы (СЕ) - главном исполнительном органе организации, если не возобновит выплаты в бюджет СЕ.

Также Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании во вторник, 9 октября, не нашла голосов для изменения санкционных правил и отложила решение этого вопроса на следующий год.