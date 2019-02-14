Очільника контррозвідки Бельгії звинуватили у шпигунстві на користь Росії

Клемент Вандерборре працює на контррозвідку Бельгії протягом 40 років

Главу департамента контрразведки Службы информации и безопасности Бельгии Клемента Вандерборре отстранили от обязанностей из-за подозрения в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РБК-Украина, посилаючтсь на De Morgen.

Вандерборре подозревают в том, что он уничтожал конфиденциальные документы в офисном шредере. Он работает на контрразведку Бельгии в течение 40 лет. До завершения внутреннего расследования Вандерборре находится дома. Его офис закрыт с конца января. В то же время сам Вандерборре отрицает все обвинения.

В издании также отметили, что Клемент Вандерборре во время спецоперации в Сербии в 2016 году предоставил гражданке Сербии доступ к конфиденциальной информации. Женщина, вероятно, работала как двойной агент на Россию.

Напомним, в Литве заявляли о возможной кибератаке со стороны РФ, которая может повлиять на выборы в Литве.

До этого в Литве задержали российских агентов. По подозрению в шпионаже в пользу России задержаны бывший председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис и гражданин Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что директор национальной разведки Соединенных Штатов Дэн Коутс считает, что Россия и Китай, которые стремятся расширить свое глобальное влияние, из-за шпионажа и кибератаки составляют самую серьезную угрозу для США.